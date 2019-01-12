Вибух у центрі Парижа забрав життя двох пожежників (ВІДЕО)

Витік газу вважають причиною сьогоднішнього вибуху в центрі Парижа, фото: The Local

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Жертвами сьогоднішнього вибуху в розташованій у центрі Парижа пекарні вважаються двоє пожежників.

Загалом кількість постраждалих оцінюється у 37 особи, з них 10 перебувають у важкому стані. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера.

За словами міністра, загиблі пожежники входили до складу бригади, котра прибула до пекарні, щоб розслідувати витік газу. У цей час там пролунав вибух.

Зазначається, що один із пожежників пробув під завалами дві з половиною години, перш ніж його врятували колеги.

Варто зазначити, що міністр спочатку повідомляв журналістам також про двох загиблих цивільних осіб, але згодом у своєму Твіттері подав уточнену інформацію.

Наразі французькі правоохоронці вважають, що саме витік газу спровокував цей інцидент.

Вибух у пекарні, розташованій на першому поверсі будинку на вулиці Тревіз у північно-центральній частині Парижа, пролунав сьогодні вранці, коли в приміщенні снідали клієнти закладу. Після цього в будівлі спалахнула пожежа.

Внаслідок інциденту була повністю зруйнована пекарня, а також постраждали розташовані над нею квартири. Крім того, вибухова хвиля серйозно пошкодила кілька сусідніх будівель і розбила вікна у радіусі сто метрів довкола. Припарковані на вулиці Тревіз автомобілі перекинуло силою вибуху.

Нагадаємо, до ліквідації наслідків сьогоднішнього вибуху в Парижі були залучені близько 200 пожежників.