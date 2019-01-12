У торговому центрі в Києві пролунав вибух, є постраждалий (ФОТО)

Наслідки вибуху в одному з торгових центрів Києва, фото: Національна поліція

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У торговому центрі, розташованому на вулиці Борщагівській у Києві, пролунав вибух.

Внаслідок інциденту постраждав чоловік, його госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався сьогодні близько дванадцятої години дня.

За словами свідків, вибух пролунав під час здійснення ремонтних робіт в офісному приміщенні на третьому поверсі будівлі. Один з чоловіків намагався перевірити роботу пожежної сигналізації за допомогою запаленої димової шашки.

Однак піротехнічний виріб вибухнув у нього в руках.

У цей момент у приміщенні перебували тільки особи, які здійснювали ремонт.

Їх евакуювали.

Правоохоронці перевіряють обставини інциденту, згодом буде вирішене питання щодо його правової кваліфікації.

Нагадає, сьогодні вранці пролунав вибух у пекарні, розташованій у центрі Парижа. У цей момент у приміщенні снідали клієнти закладу. Повідомляється про щонайменше 20 постраждалих, з них двоє - у важкому стані. Причиною вибуху, який зруйнував пекарню та пошкодив довколишні будівлі й припарковані автомобілі, наразі вважається витік газу.