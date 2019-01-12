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Наслідки вибуху в одному з торгових центрів Києва, фото: Національна поліція
У торговому центрі в Києві пролунав вибух, є постраждалий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116723-u-torgovomu-centri-v-kyievi-prolunav-vybuh-ie-postrajdalyy-foto.htmlRacurs.ua
У торговому центрі, розташованому на вулиці Борщагівській у Києві, пролунав вибух.
Внаслідок інциденту постраждав чоловік, його госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Інцидент стався сьогодні близько дванадцятої години дня.
За словами свідків, вибух пролунав під час здійснення ремонтних робіт в офісному приміщенні на третьому поверсі будівлі. Один з чоловіків намагався перевірити роботу пожежної сигналізації за допомогою запаленої димової шашки.
Однак піротехнічний виріб вибухнув у нього в руках.
У цей момент у приміщенні перебували тільки особи, які здійснювали ремонт.
Їх евакуювали.
Правоохоронці перевіряють обставини інциденту, згодом буде вирішене питання щодо його правової кваліфікації.
Нагадає, сьогодні вранці пролунав вибух у пекарні, розташованій у центрі Парижа. У цей момент у приміщенні снідали клієнти закладу. Повідомляється про щонайменше 20 постраждалих, з них двоє - у важкому стані. Причиною вибуху, який зруйнував пекарню та пошкодив довколишні будівлі й припарковані автомобілі, наразі вважається витік газу.