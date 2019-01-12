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Последствия взрыва в одном из торговых центров Киева, фото: Национальная полиция
В торговом центре в Киеве прогремел взрыв, есть пострадавший (ФОТО)https://racurs.ua/n116723-v-torgovom-centre-v-kieve-progremel-vzryv-est-postradavshiy-foto.htmlRacurs.ua
В торговом центре, расположенном на улице Борщаговской в Киеве, прогремел взрыв.
В результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел сегодня около полудня.
По словам свидетелей, взрыв прогремел во время проведения ремонтных работ в офисном помещении на третьем этаже здания. Один из мужчин пытался проверить работу пожарной сигнализации с помощью зажженной дымовой шашки.
Однако пиротехническое изделие взорвалось у него в руках.
В этот момент в помещении находились только лица, осуществлявшие ремонт.
Их эвакуировали.
Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, впоследствии будет решен вопрос относительно его правовой квалификации.
Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в пекарне, расположенной в центре Парижа. В этот момент в помещении завтракали клиенты заведения. Сообщается о как минимум 20-ти пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии. Причиной взрыва, который разрушил пекарню и повредил близлежащие здания и припаркованные автомобили, в настоящее время считается утечка газа.