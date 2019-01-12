В торговом центре в Киеве прогремел взрыв, есть пострадавший (ФОТО)

Последствия взрыва в одном из торговых центров Киева, фото: Национальная полиция

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Racurs.ua

В торговом центре, расположенном на улице Борщаговской в Киеве, прогремел взрыв.

В результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел сегодня около полудня.

По словам свидетелей, взрыв прогремел во время проведения ремонтных работ в офисном помещении на третьем этаже здания. Один из мужчин пытался проверить работу пожарной сигнализации с помощью зажженной дымовой шашки.

Однако пиротехническое изделие взорвалось у него в руках.

В этот момент в помещении находились только лица, осуществлявшие ремонт.

Их эвакуировали.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, впоследствии будет решен вопрос относительно его правовой квалификации.

Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в пекарне, расположенной в центре Парижа. В этот момент в помещении завтракали клиенты заведения. Сообщается о как минимум 20-ти пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии. Причиной взрыва, который разрушил пекарню и повредил близлежащие здания и припаркованные автомобили, в настоящее время считается утечка газа.