Движение по участку автодороги М-06 перекрыто, фото: Нацполиция

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Потужний вибух пролунав сьогодні, 28 серпня, поблизу cтоличної Житомирської траси.

Виникла пожежа, густий дим від якої помітно навіть із віддалених районів Києва. Про це повідомляє ТСН.

За попередніми непідтвердженими даними, причиною раптового займання могло стати влучання ворожого ударного безпілотника, однак жодних офіційних заяв від представників влади наразі не надходило.

Проте у соцмережах з’явилися відповідні відео.

Начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що у Київській області перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ — Чоп в обох напрямках.

Джерело: ТСН, Олексій Білошицький