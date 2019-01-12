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Последствия взрыва в центре Парижа, фото: twitter.com/croissandeau
В центре Парижа прогремел взрыв, по меньшей мере 20 человек пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n116721-v-centre-parija-progremel-vzryv-po-menshey-mere-20-chelovek-postradali-foto.htmlRacurs.ua
Сегодня утром в пекарне, расположенной в северо-центральной части Парижа, раздался взрыв, повлекший за собой пожар.
Инцидент произошел в 9-м округе французской столицы на улице Тревиз, сообщает издание The Local.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается.
Отмечается, что взрывная волна разбила окна в окружающих зданиях и повредила ряд припаркованных автомобилей. По словам одной из жительниц улицы Тревиз, взрывная волна сорвала дверь в ее квартире.
К ликвидации последствий взрыва были привлечены около 200 пожарных.
На место инцидента прибыли два вертолета, вероятно, для эвакуации пострадавших.
На фотографиях с места инцидента можно увидеть забросанную обломками улицу и огонь на первом этаже здания, где располагалась пекарня.
Причиной взрыва считается утечка газа.
Этот инцидент произошел на фоне очередного обострения ситуации в Париже, где сегодня снова ожидаются акции протеста «желтых жилетов». Сейчас в столице Франции дежурят около 5 тыс. полицейских.
Footage of today’s gas leak at a bakery in #Paris— Naseer Raheen (@Naseerraheen_) 12 січня 2019 р.
Several injuries reported so far. pic.twitter.com/U9Hk2QuLXH
Напомним, осенью 2017 года французская полиция задержала пять человек, планировавших устроить взрыв в одном из жилых районов Парижа.