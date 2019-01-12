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Ракурс
Последствия взрыва в центре Парижа, фото: twitter.com/croissandeau

В центре Парижа прогремел взрыв, по меньшей мере 20 человек пострадали (ФОТО)

12 янв 2019, 13:39
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Сегодня утром в пекарне, расположенной в северо-центральной части Парижа, раздался взрыв, повлекший за собой пожар.

Инцидент произошел в 9-м округе французской столицы на улице Тревиз, сообщает издание The Local.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается.

Отмечается, что взрывная волна разбила окна в окружающих зданиях и повредила ряд припаркованных автомобилей. По словам одной из жительниц улицы Тревиз, взрывная волна сорвала дверь в ее квартире.

К ликвидации последствий взрыва были привлечены около 200 пожарных.

На место инцидента прибыли два вертолета, вероятно, для эвакуации пострадавших.

На фотографиях с места инцидента можно увидеть забросанную обломками улицу и огонь на первом этаже здания, где располагалась пекарня.

Причиной взрыва считается утечка газа.

Этот инцидент произошел на фоне очередного обострения ситуации в Париже, где сегодня снова ожидаются акции протеста «желтых жилетов». Сейчас в столице Франции дежурят около 5 тыс. полицейских.

Фото: Le Monde

Фото: AFP

Фото: twitter.com/croissandeau

Наслідки вибуху в центрі Парижа, фото: twitter.com/MomesMolli

Напомним, осенью 2017 года французская полиция задержала пять человек, планировавших устроить взрыв в одном из жилых районов Парижа.


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