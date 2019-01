В центре Парижа прогремел взрыв, по меньшей мере 20 человек пострадали (ФОТО)

Сегодня утром в пекарне, расположенной в северо-центральной части Парижа, раздался взрыв, повлекший за собой пожар.

Инцидент произошел в 9-м округе французской столицы на улице Тревиз, сообщает издание The Local.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается.

Отмечается, что взрывная волна разбила окна в окружающих зданиях и повредила ряд припаркованных автомобилей. По словам одной из жительниц улицы Тревиз, взрывная волна сорвала дверь в ее квартире.

К ликвидации последствий взрыва были привлечены около 200 пожарных.

На место инцидента прибыли два вертолета, вероятно, для эвакуации пострадавших.

На фотографиях с места инцидента можно увидеть забросанную обломками улицу и огонь на первом этаже здания, где располагалась пекарня.

Причиной взрыва считается утечка газа.

Этот инцидент произошел на фоне очередного обострения ситуации в Париже, где сегодня снова ожидаются акции протеста «желтых жилетов». Сейчас в столице Франции дежурят около 5 тыс. полицейских.

Footage of today’s gas leak at a bakery in #Paris

Several injuries reported so far. pic.twitter.com/U9Hk2QuLXH