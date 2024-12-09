Партия гаубиц Caesar от Дании и Франции поступит в Украину годом ранее

Партия гаубиц Caesar от Дании и Франции поступит в Украину. Фото:

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Українська армія отримає від Франції і Данії партію самохідних артилерійських установок Caesar.

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Данія виділила додаткові кошти на закупівлю озброєнь для Збройних сил України.

Зараз ключова мета — це прискорення передачі «Цезарів» Україні. Спочатку постачання цих 155-мм САУ були заплановані на 2026 рік, однак тепер їх передадуть українській армії вже у 2025 році. Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що оборонна промисловість показала, що вона може надати те, що необхідно Україні. Саме тому данський уряд збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути підписані цього року.

За його словами, обсяг коштів, виділених промисловому пулу, становить понад 360 млн дол. Але найближчим часом цю суму буде збільшено. Також буде прискорено постачання і боєприпасів для цієї артилерії. ЗСУ зможуть їх отримати вже наступного року.

Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, що Україна отримає більше артилерійських снарядів уже наступного року, — зазначив Поульсен.

Нагадаємо, французька влада повернула 300 млн євро відсотків від заморожених російських активів, щоб купити військову техніку для України в кінці цього року. За ці гроші були закуплені, зокрема, 12 самохідних артилерійських установок Caesar.