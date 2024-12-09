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рф запустила по Украине в 4 раза больше БПЛА и ракет. Фото:

россия запустила по Украине в 4 раза больше БПЛА и ракет, чем осенью 2023 года — WSJ

9 дек 2024, 11:49
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Країна-агресор росія збільшила кількість повітряних атак по Україні


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Минулої осені рф випустила по Україні понад 6 тис. безпілотників і ракет. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці, і вчетверо більше, ніж восени 2023 року. Про це повідомило видання Wall Street Journal після аналізу щоденні дані Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що за останні півроку в середньому щодня випускалося 1 тис. 343 боєприпаси в порівнянні з 622 за попередні шість місяців.

У статті вказується, що здатність України перехоплювати ракети покращилася після погіршення на початку цього року. У жовтні ППО перехопила 93% усіх безпілотників, а також трохи більше 8% балістичних та гіперзвукових ракет. А в листопаді показник перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет зріс до більш ніж 40%.

WSJ пише, що 92% усіх випущених минулої осені далекобійних боєприпасів були БпЛА та хибними цілями — дешевими приманками, які росіяни використовують для виснаження української протиповітряної оборони.

Журналісти поінформували, що росія може запускати таку велику кількість дронів по Україні завдяки заводу в Татарстані, де вона виробляє близько 1 тис. 200 «Шахедів» щомісяця.

Нагадаємо, російські окупанти запустили з Орла та Приморсько-Ахтарська 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у дев’яти областях та збила 18 ворожих дронів. Ще 18 російських безпілотників були локаційно втрачені.

Джерело: Wall Street Journal

Источник: Ракурс


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