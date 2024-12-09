Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото:

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Витрати росії на повномасштабну війну з Україною озвучили в США.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор витратила 200 млрд дол. При цьому втрати рф у живій силі склали щонайменше 700 тис. осіб за цей період. Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.

За його словами, втрати за перший рік війни могли перевищити втрати росії у всіх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Останніми місяцями загарбники втрачали до 1 тис. осіб щодня.

Міністр оборони Сполучених Штатів додав, що американці передали Україні дві батареї Patriot, 24 ракетні системи HIMARS, тисячі одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів за цей час, сказав Остін. Загалом з лютого 2022 року Україна отримала від США військової допомоги на 62 млрд дол.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від адміністрації Дональда Трампа.