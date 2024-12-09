рф запустила по Україні в 4 рази більше БпЛА і ракет. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201991-rf-zapustyla-po-ukrayini-v-4-razy-bilshe-bpla-i-raket-nij-voseny-2023-roku-wsj.html

Ракурс

Країна-агресор росія збільшила кількість повітряних атак по Україні

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Минулої осені рф випустила по Україні понад 6 тис. безпілотників і ракет. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці, і вчетверо більше, ніж восени 2023 року. Про це повідомило видання Wall Street Journal після аналізу щоденні дані Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що за останні півроку в середньому щодня випускалося 1 тис. 343 боєприпаси в порівнянні з 622 за попередні шість місяців.

У статті вказується, що здатність України перехоплювати ракети покращилася після погіршення на початку цього року. У жовтні ППО перехопила 93% усіх безпілотників, а також трохи більше 8% балістичних та гіперзвукових ракет. А в листопаді показник перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет зріс до більш ніж 40%.

WSJ пише, що 92% усіх випущених минулої осені далекобійних боєприпасів були БпЛА та хибними цілями — дешевими приманками, які росіяни використовують для виснаження української протиповітряної оборони.

Журналісти поінформували, що росія може запускати таку велику кількість дронів по Україні завдяки заводу в Татарстані, де вона виробляє близько 1 тис. 200 «Шахедів» щомісяця.

Нагадаємо, російські окупанти запустили з Орла та Приморсько-Ахтарська 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у дев’яти областях та збила 18 ворожих дронів. Ще 18 російських безпілотників були локаційно втрачені.

Джерело: Wall Street Journal