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Наслідки вибуху в центрі Парижа, фото: twitter.com/croissandeau
У центрі Парижа пролунав вибух, щонайменше 20 осіб постраждали (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116721-u-centri-paryja-prolunav-vybuh-u-pekarni-schonaymenshe-20-osib-postrajdaly-foto-video.htmlRacurs.ua
Сьогодні вранці в пекарні, розташованій у північно-центральній частині Парижа, пролунав вибух, який спричинив пожежу.
Інцидент стався в 9-му окрузі французької столиці на вулиці Тревіз, повідомляє видання The Local.
Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 20 осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Про загиблих не повідомляється.
Зазначається, що вибухова хвиля розбила вікна в навколишніх будівлях і пошкодила ряд припаркованих автомобілів. За словами однієї з жительок вулиці Тревіз, вибухова хвиля зірвала двері в її квартирі.
До ліквідації наслідків вибуху були залучені близько 200 пожежників.
На місце інциденту прибули два вертольоти, ймовірно, для евакуації потерпілих.
На фотографіях з місця інциденту можна побачити закидану уламками вулицю та вогонь на першому поверсі будівлі, де розташовувалася пекарня.
Причиною вибуху вважається витік газу.
Цей інцидент стався на тлі чергового загострення ситуації в Парижі, де сьогодні знову очікуються акції протесту «жовтих жилетів». Наразі у столиці Франції чергують близько 5 тис. поліцейських.
Footage of today’s gas leak at a bakery in #Paris— Naseer Raheen (@Naseerraheen_) 12 січня 2019 р.
Several injuries reported so far. pic.twitter.com/U9Hk2QuLXH
Нагадаємо, восени 2017 року французька поліція затримала п’ятьох осіб, які планували влаштувати вибух в одному з житлових районів Парижа.