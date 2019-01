У центрі Парижа пролунав вибух, щонайменше 20 осіб постраждали (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні вранці в пекарні, розташованій у північно-центральній частині Парижа, пролунав вибух, який спричинив пожежу.

Інцидент стався в 9-му окрузі французької столиці на вулиці Тревіз, повідомляє видання The Local.

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 20 осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Про загиблих не повідомляється.

Зазначається, що вибухова хвиля розбила вікна в навколишніх будівлях і пошкодила ряд припаркованих автомобілів. За словами однієї з жительок вулиці Тревіз, вибухова хвиля зірвала двері в її квартирі.

До ліквідації наслідків вибуху були залучені близько 200 пожежників.

На місце інциденту прибули два вертольоти, ймовірно, для евакуації потерпілих.

На фотографіях з місця інциденту можна побачити закидану уламками вулицю та вогонь на першому поверсі будівлі, де розташовувалася пекарня.

Причиною вибуху вважається витік газу.

Цей інцидент стався на тлі чергового загострення ситуації в Парижі, де сьогодні знову очікуються акції протесту «жовтих жилетів». Наразі у столиці Франції чергують близько 5 тис. поліцейських.

