Зеленський прибув до Парижа

https://racurs.ua/ua/n201937-zelenskyy-prybuv-do-paryja.html

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав.

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Як повідомляє Укрінформ, зокрема, президент України матиме зустріч у Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном.

Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Нотр Дам після пожежі 5 років тому.