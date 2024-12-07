Сьогодні в Парижі після реконструкції знову відкриють Нотр-Дам

https://racurs.ua/ua/n201936-u-paryji-pislya-rekonstrukciyi-vidkryut-notr-dam-u-centri-svyata-bude-makron.html

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Сьогодні в Парижі після реконструкції знову відкриють Нотр-Дам.

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Президент Еммануель Макрон виступить із промовою біля собору в присутності 3 тис. гостей, серед яких — 50 глав держав і урядів. Про свою присутність на церемонії заявив Дональд Трамп, серед запрошених є і Володимир Зеленський.

Після промови Макрона паризький архієпископ Лоран Ульріх постукає у двері палицею й урочисто увійде до храму під звуки органу. Наступного дня, у неділю, архієпископ відслужить першу месу у відреставрованому соборі, під час якої також буде освячено новий бронзовий вівтар.

Урочисте відкриття собору відбудеться за підвищених заходів безпеки. Париж перетвориться на фортецю: за дотриманням порядку стежитимуть близько 6 тис. співробітників служби безпеки. Очікується, що під час вихідних подивитися на відновлений собор зберуться близько 40 тисяч осіб.

Після руйнівної пожежі у квітні 2019 року собор Паризької Богоматері (Notre-Dame de Paris) довго відновлювали. Через 69 місяців реконструкції архітектурний символ Парижу повертається.

На церемонію запрошено сотні гостей, зокрема кілька десятків глав держав. Серед учасників — президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, спадкоємець британського престолу принц Вільям та обраний президент США Дональд Трамп.

Загалом приблизно 50 монархів, а також глав держав і урядів хочуть показати своєю присутністю, що Нотр-Дам також є відомим ім’ям у їхній країні та наскільки вони піклуються про реконструкцію. Нинішнього президента США Джо Байдена представлятиме його дружина Джилл.

Під час церемонії, яку проведе архієпископ Парижа Лоран Ульріх, буде зачитано послання Папи Франциска.

Президент Еммануель Макрон пропонував надати собору сучасного вигляду, проте французи наполягли на збереженні його історичного вигляду.

Відбудова

Масивні стіни та два головні баштові фасади вціліли, але знадобилося замінити близько тисячі кубометрів вапняку. Дах та шпиль, виконані з дуба, повністю згоріли. Для їх відновлення використали дві тисячі дубових стволів, оброблених вручну за історичними технологіями.

Президент надав спеціальний дозвіл використати 460 тонн свинцю для реставрації даху, незважаючи на чинну заборону на такі матеріали. Внутрішні роботи, включаючи очищення вапняку, закопченого, тривали ще після Олімпійських ігор.

Хоча собор відновили в його первісному вигляді, деякі елементи, такі як вівтар, купіль та сидіння, були створені заново і набули сучасного вигляду.

Спершу потрібно було зафіксувати повний масштаб пошкоджень, для цього використовувався робот із камерою. Усю територію на острові Іль-де-ла-Сіте та за берегами Сени, які були забруднені свинцем під час пожежі, також потрібно було очистити перед початком робіт.

Макрон призначив колишнього начальника штабу армії Жана-Луї Жоржелена очолити гігантське підприємство з відбудови собору. Разом з головним архітектором храму він керував армією інженерів, майстрів, каменярів і скульпторів, дизайнерів і спеціалістів з освітлення та внутрішнього оздоблення.

Жоржелен помер у 2023 році і не пережив інавгурації. Його справу продовжив заступник — Філіпп Йост.

Озираючись назад, він каже, що, ймовірно, найважчим завданням було знайти понад тисячу дубів, щоб побудувати конструкцію даху з новозроблених дерев’яних балок згідно з історичними планами:

Він стабільний, повітряний і чудово старіє. Це тривало 800 років. І ми відтворили його в ідентичний спосіб, тому він старітиме (знову) довго. Винахідливість будівельників собору була надзвичайною.

Макрон виконує свою обіцянку реконструкції

Вже наступного дня після пожежі у квітні 2019 року Макрон заявив, що постраждав від пожежі так само, як і інші його співвітчизники. Він пообіцяв їм:

Ми відбудуємо Нотр-Дам ще красивішим, ніж раніше. І я хочу, щоб це було завершено за п’ять років.

Такий короткий час для відновлення звучав майже божевільно, враховуючи величезні збитки. Але в даному випадку Макрон дотримав обіцянку: через п’ять років після пожежі відновлений собор може бути знову відкритий в суботу ввечері з релігійним святом і світським шоу за участю відомих гостей з усього світу і представників усіх конфесій.

Папа Франциск перепросив, бо до Парижу не проїде. Причина: він хоче вшанувати французький середземноморський острів Корсика відвідуванням через тиждень. Але стосунки між однозначно світським державним керівництвом і церквою були напруженими не тільки за Макрона.

Подейкували, що Ватикан непокоїть те, як президент Франції своєю світською церемонією хоче поставити себе в центр уваги і відсунути релігійний характер свята на другий план.

Реконструкція за рахунок пожертвувань

Той факт, що собор можна воскресити за такий короткий час, є надзвичайним досягненням, для якого «будівельник» Макрон зміг використати всі наявні в його розпорядженні таланти. Можливо, президенту республіки було трохи легше давати такі амбітні обіцянки, оскільки не його казна мала фінансово підтримувати складну роботу, яку потрібно було виконати, щоб відновити собор «ідентично».

Після жахливої ​​пожежі 340 тис. донорів з усього світу хотіли профінансувати реконструкцію понад 800 млн євро. Серед компаній, які хотіли взяти участь і зробити собі ім’я меценатів, були великі французькі корпорації з особливо великими сумами. Наприклад 200 млн задонатив Бернар Арно з групи LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton SE).

З понеділка 9 грудня після першої публічної меси повністю оновлений Нотр-Дам можна знову відвідати. І, до речі, це, як і раніше, безкоштовно.