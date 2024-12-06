Зеленський і Трамп відвідають Париж 7 грудня

https://racurs.ua/ua/n201918-zelenskyy-i-tramp-vidvidaut-paryj-7-grudnya.html

Ракурс

Президент Франції Емманюель Макрон перед початком церемонії відкриття собору Паризької Богоматері 7 грудня прийме в Єлисейському палаці Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Про це 6 грудня повідомили в адміністрації французького лідера.

Зазначається, що йдеться про дві послідовні зустрічі тет-а-тет. У Єлисейському палаці не уточнили, чи планується також провести потрійну зустріч чи окрему розмову між Трампом і Зеленським.

Раніше агентство AFP з посиланням на українських дипломатів повідомляло, що така зустріч між обраним президентом США та Зеленським «можлива». Ці джерела підтвердили агентству сам факт прибуття Зеленського до Парижа 7 грудня.