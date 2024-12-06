Зеленский и Трамп посетят Париж 7 декабря

https://racurs.ua/n201918-zelenskiy-i-tramp-posetyat-parij-7-dekabrya.html

Ракурс

Президент Франції Емманюель Макрон перед початком церемонії відкриття собору Паризької Богоматері 7 грудня прийме в Єлисейському палаці президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Про це 6 грудня повідомили в адміністрації французького лідера.

Зазначається, що йдеться про дві послідовні зустрічі тет-а-тет. У Єлисейському палаці не уточнили, чи планується також провести потрійну зустріч чи окрему розмову між Трампом і Зеленським.

Раніше агентство AFP з посиланням на українських дипломатів повідомляло, що така зустріч між обраним президентом США та Зеленським «можлива». Ці джерела підтвердили агентству сам факт прибуття Зеленського до Парижа 7 грудня.