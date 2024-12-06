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Ракурс
Зеленский и Трамп посетят Париж 7 декабря

Зеленский и Трамп посетят Париж 7 декабря

6 дек 2024, 21:41
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Президент Франції Емманюель Макрон перед початком церемонії відкриття собору Паризької Богоматері 7 грудня прийме в Єлисейському палаці президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського.


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Про це 6 грудня повідомили в адміністрації французького лідера.

Зазначається, що йдеться про дві послідовні зустрічі тет-а-тет. У Єлисейському палаці не уточнили, чи планується також провести потрійну зустріч чи окрему розмову між Трампом і Зеленським.

Раніше агентство AFP з посиланням на українських дипломатів повідомляло, що така зустріч між обраним президентом США та Зеленським «можлива». Ці джерела підтвердили агентству сам факт прибуття Зеленського до Парижа 7 грудня.

Источник: Ракурс


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