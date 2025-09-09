Макрон призначив міністра оборони новим прем'єром

Себастьєн Лекорню, фото: JEREMY BARANDE / Flickr

Президент Франції Еммануель Макрон призначив новим прем'єр-міністром Себастьєна Лекорню — міністра збройних сил у попередньому уряді.

Про це повідомляє RFI.

Зазначається, що Макрон доручив Лекорню спершу провести консультації з політичними силами, щоб «укласти необхідні домовленості для ухвалення рішень найближчими місяцями».

Йому доручено вести переговори з політичними силами, представленими в парламенті, з метою ухвалення державного бюджету та підготовки рішень, які визначатимуть політику на найближчий період, — зазначають в прес-службі президента Франції.

Очікується, що після консультацій Лекорню представить Макрону склад свого уряду.

Таким чином, Лекорню буде вже сьомим прем'єр-міністром за часів президентства Макрона і п’ятим — від початку його другого терміну у 2022 році.

Зазначається, що така часта зміна глав уряду є безпрецедентною для французької П’ятої республіки (з 1958 року), яка довгий час вважалася зразком політичної стабільності, але переживає кризу від розпуску Національних зборів у червні 2024 року.

Джерело: RFI