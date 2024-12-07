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Ракурс
Зеленский прибыл в Париж

Зеленский прибыл в Париж

7 дек 2024, 14:04
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав.


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Як повідомляє Укрінформ, зокрема, президент України матиме зустріч у Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном.

Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Нотр Дам після пожежі 5 років тому.

Источник: Ракурс


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