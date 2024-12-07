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Зеленский прибыл в Париж
Зеленский прибыл в Парижhttps://racurs.ua/n201937-zelenskiy-pribyl-v-parij.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав.
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Як повідомляє Укрінформ, зокрема, президент України матиме зустріч у Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном.
Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Нотр Дам після пожежі 5 років тому.
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