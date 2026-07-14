ВСУ приняли участие в параде ко Дню взятия Бастилии. Фото: ОП

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Українські військові вперше пройшли парадом до Дня взяття Бастилії в Парижі — головного державного свята Франції.

Бійці ЗСУ крокували Єлисейськими полями разом з військовими Франції та ще 34 країн «Коаліції охочих». Крім того, винищувачі Mirage 2000B з українськими та французькими пілотами пролетіли над Парижем. Про це у Telegramповідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Франції.

Взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. Сьогодні Єлисейськими Полями урочисто пройшли й українські воїни, наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage, — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що запрошення ЗСУ на головний військовий парад Франції свідчить про поваги та визнання сили України.

Французький президент Еммануель Макрон у соцмережі Х назвав великою честю вітати «українських друзів» і заявив, що парад має показати «стратегічне пробудження Європи».

Повітряні сили ЗСУ поінформували у Facebook, що в складі двох змішаних екіпажів (українець та француз) на літаках Mirage 2000B (спарка), українські пілоти пройшли в єдиному строю із французькими асами. Було здійснено демонстраційний політ, в ході якого льотчики сформували в небі інверсійний слід у кольорах французького прапора.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України показало, як винищувач Mirage 2000 під час однієї з нічних масованих російських атак перехопив російську крилату ракету Х-101.