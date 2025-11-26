Новини
Перехоплення російської крилатої ракети, скріншот відео

Перехоплення російської Х-101 винищувачем Mirage 2000 показали Повітряні сили (ВІДЕО)

26 лис 2025, 22:04
999

Винищувач Mirage 2000 під час однієї з нічних масованих російських атак перехопив ворожу крилату ракету Х-101.

Відповідні показані у відео про застосування Україною французьких винищувачів Mirage 2000, котре сьогодні, 26 листопада, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: Ракурс


