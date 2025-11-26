Перехоплення російської крилатої ракети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210534-perehoplennya-rosiyskoyi-h-101-vynyschuvachem-mirage-2000-pokazaly-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Винищувач Mirage 2000 під час однієї з нічних масованих російських атак перехопив ворожу крилату ракету Х-101.

Відповідні показані у відео про застосування Україною французьких винищувачів Mirage 2000, котре сьогодні, 26 листопада, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.