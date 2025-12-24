У Харкові знесуть три пошкоджені обстрілами багатоповерхівки

Читайте також
У Харкові демонтують пошкоджені обстрілами багатоповерхівки
Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 грудня, затвердив перелік аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Зазначається, що йдеться про три багатоквартирні житлові будинки, розташовані за адресами:
- вулиця Воложанівська, 43-г (Новобаварський район);
- вулиця Горяївська, 9 (Немишлянський район);
- вулиця Генерала Удовиченка, 85 (Київський район).
Ці об'єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель складає понад 81%, — розповіли у міськраді.