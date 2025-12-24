У Харкові знесуть три пошкоджені обстрілами багатоповерхівки

У Харкові демонтують пошкоджені обстрілами багатоповерхівки, фото: Харківська міська рада

https://racurs.ua/ua/n211081-u-harkovi-znesut-try-poshkodjeni-obstrilamy-bagatopoverhivky.html

Ракурс

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 грудня, затвердив перелік аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що йдеться про три багатоквартирні житлові будинки, розташовані за адресами:

вулиця Воложанівська, 43-г (Новобаварський район);

вулиця Горяївська, 9 (Немишлянський район);

вулиця Генерала Удовиченка, 85 (Київський район).