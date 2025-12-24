Новости
В Харькове демонтируют поврежденные обстрелами многоэтажки, фото: Харьковский городской совет

В Харькове снесут три поврежденных обстрелами многоэтажки

24 дек 2025, 20:46
999

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 грудня, затвердив перелік аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що йдеться про три багатоквартирні житлові будинки, розташовані за адресами:

  • вулиця Воложанівська, 43-г (Новобаварський район);
  • вулиця Горяївська, 9 (Немишлянський район);
  • вулиця Генерала Удовиченка, 85 (Київський район).

Ці об'єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель складає понад 81%, — розповіли у міськраді.

У Харкові демонтують пошкоджені обстрілами багатоповерхівки, фото: Харківська міська рада

