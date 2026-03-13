Рашисты атаковали рейсовый автобус в Харьковской области, фото: Офис генпрокурора

На Харьковщине возросло количество погибших в результате удара по автобусу (ФОТО)

13 мар 2026, 14:26
На Куп’янщині російські загарбники вдарили поблизу рейсового автобуса — загинули троє людей, є поранені.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства:

  • сьогодні, 13 березня близько 09.05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили РФ завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М»;
  • у цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей — водій автобуса та двоє пасажирів;
  • ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий житель — отримали поранення;
  • пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти атакували рейсовий автобус на Харківщині, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рашисти могли атакувати автобус поблизу Нової Олександрівки безпілотником типу «Ланцет».

Источник: Ракурс


