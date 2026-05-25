Последствия российского удара по Дергачам, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n214013-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-dergacham-na-harkovschine-dvoe-pogibshih-i-22-postradavshih.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 25 травня, вдень завдали ракетного удару по місту Дергачі на Харківщині.

Наразі відомо про двох загиблих та 22 людей, які отримали поранення або дістали гострого шоку. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Під ударом опинилось цивільне підприємство. Також пошкоджено приміщення сусідніх підприємств, — вказано в повідомленні.

Наразі триває встановлення всіх обставин та уточнення інформації щодо постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цього ракетного удару загинули чоловіки віком 25 та 68 років. Також щонайменше 15 чоловіків та двох жінок госпіталізували з вибуховими пораненнями.