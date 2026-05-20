Россия ночью атаковала Украину ракетой и 154 беспилотниками.

Країна-агресор Росія 20 травня атакувала Україну ракетою та 154 безпілотниками.

Минулої ночі окупанти запустили з Ростовської області РФ балістичну ракету «Іскандер-М», а також 154 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 131 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ракета та 23 ударних БпЛА влучили на 20 локаціях, а уламки впали на шести локаціях.

Під атакою російських дронів-камікадзе перебувала Одеса. Як поінформували в ДСНС, у місті пошкоджено житловий сектор, складські об'єкти, а також обʼєкт критичної інфраструктури. Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях, ліквідовуючи наслідки ударів.

В одному з районів Одеси був зруйнований житловий будинок. Також ворожий БпЛА влучив на рівні 18-го поверху недобудованої 24-поверхівки. Крім того, масштабна пожежа спалахнула на одному зі складів.

Нагадаємо, вночі 20 травня у Дніпрі внаслідок російської атаки були понівечені склади з продуктами харчування. Загинули двоє осіб, а шестеро дістали поранення. А у Вільнянську Запорізької області окупанти поцілили по приватному будинку, там відомо про чотирьох постраждалих. У Конотопі на Сумщині російський «шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок й внаслідок удару обвалилося три поверхи. Наразі відомо про шістьох поранених.