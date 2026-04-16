РФ ночью массированно атаковала Украину, много погибших и раненых. Фото:

Росіяни вночі масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Внаслідок ворожих ударів по Києву дронами та балістикою загинули четверо осіб. Серед жертв — 12-ти річний хлопчик. Постраждали 48 мешканців столиці. Госпіталізували 26 осіб, а іншим допомогу надали місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Серед постраждалих і медики, що виїхали на виклик. Про це міський голова Києва Віталій Кличко та ДСНС повідомили у Telegram.

Як поінформували в МВС, внаслідок атаки були зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах Києва. Зокрема, в Оболонському районі горіли припарковані автомобілі, була пошкоджена складська будівля, шиномонтаж і магазин.

У Подільському районі внаслідок влучання на відкритій території були зруйновані фасади житлових будинків. На іншій локації пошкоджено фасади двох готелів і прилеглих будинків. Також зруйновано одноповерховий житловий будинок. Крім того, було влучання шостий поверх 16-поверхівки.

У Деснянському районі горів двоповерховий житловий будинок, а в Шевченківському районі було влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку.

Масованого удару з боку окупантів зазнав Дніпро та два райони області. Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок нічних ударів троє людей загинули, а 34 дістали поранень. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки.

Одеса також пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Семеро людей загинули внаслідок обстрілів, а ще 11 постраждали. В місті пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі. Також вибухова хвиля вибила понад 300 вікон у кількох будівлях вибито. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

У Харкові, за інформацією місцевої влади, постраждали двоє людей, спалахнули автомобілі, пошкоджені будинки, перебитий газогін.

Нагадаємо, 15 квітня російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджені квартири на кількох поверхах — з п’ятого по сьомий. Одна людина загинула, а шестеро постраждали.