Крупнейший инновационный терминал «Новой почты» в Киеве уничтожили россияне. Фото:

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Найбільший інноваційний термінал «Нової пошти» у Києві знищили росіяни.

Це був особливий сортувальний центр — перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande. Про це генеральний директор компанії «Нова пошта» Євген Тафійчук повідомив у Telegram.

У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни. Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше — людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія, — йдеться у повідомленні.

Співробітники поштового оператора не постраждали внаслідок російського обстрілу.

Тим часом у ДСНС поінформували, що вночі 15 червня внаслідок комбінованої російської атаки на території Київської області падали уламки та виникли пожежі. Склади горіли у Броварському районі. Уламки впали на території приватного домоволодіння у Вишгородському районі. Пожежа складів на площі понад 1 тис. кв. м виникла у Бучанському районі. Житлові будинки та легкове авто горіли у Фастівському та Бориспільському районах.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вночі 15 червня запустила по Україні 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 дронів. Основний удар був по Києву, також обстрілів зазнали Дніпро та Харків. Протиповітряна оборона знешкодила 50 ракет і 582 ворожих БпЛА.