Російський дрон атакував дев'ятиповерховий будинок в Одесі.

Армія Російської Федерації атакувала Одесу в середу, 15 квітня.

Один із ворожих БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджені квартири на кількох поверхах — з п’ятого по сьомий. Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, але згодом кількість поранених зросла до шести. Один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники та всі екстрені служби. Також розгорнуто оперативний штаб.

В обласній військовій адміністрації поінформували, що ще один дрон вдарив по цивільній інфраструктурі в Одеській області. В Березівському районі внаслідок атаки пошкоджено дах приватного житлового будинку. На прибудинковій території виникла пожежа, яка вже ліквідували.

Нагадаємо, Нагадаю, вранці 15 квітня російські окупанти скинули на центр Слов’янська півторатонну авіабомбу ФАБ-1500. Влучання повністю знищило дитячий спортивний заклад, який був місцевою історичною пам’яткою. Постраждали п’ятеро осіб. Також в місті пошкоджено 39 багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі та 15 автівок.