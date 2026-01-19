Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
РФ четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры в Харькове. Фото:

РФ четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры в Харькове

19 янв 2026, 11:23
999

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову.

У понеділок, 19 січня, чотири російські ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі. Ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Інформація про постраждалих поки не надходила, а наслідки влучання уточнюються. На місці обстрілюють працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 16 січня російські загарбники завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Там виникла пожежа. На місці події працювали вогнеборці та фахівці-хіміки, які здійснили контроль повітря.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров