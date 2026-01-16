Рашисти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211499-rashysty-vdaryly-po-obiektah-krytychnoyi-infrastruktury-na-jytomyrschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.
В результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Про це сьогодні, 16 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Житомирщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Зазначається, що на місці події працювали:
- сапери ДСНС — обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів;
- фахівці-хіміки — здійснили контроль повітря (перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено).
Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.
Також про атаку на критичну інфраструктуру регіону у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області, — зазначив він.
Жертв та постраждалих немає. Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усування наслідків ворожих ударів, — додав очільник ОВА.