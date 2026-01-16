Новини
Наслідки російського удару на Житомирщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині (ФОТО)

16 січ 2026, 11:43
Російські загарбники завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.

В результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Про це сьогодні, 16 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Житомирщини.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначається, що на місці події працювали:

  • сапери ДСНС — обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • фахівці-хіміки — здійснили контроль повітря (перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено).

Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.

Також про атаку на критичну інфраструктуру регіону у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області, — зазначив він.

Жертв та постраждалих немає. Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усування наслідків ворожих ударів, — додав очільник ОВА.

