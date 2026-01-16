Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

76 БПЛА атакували Україну в ніч на 16 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

16 січ 2026, 08:56
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (з 18.00 15 січня) атакували Україну загалом 76 ударними БПЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БПЛА;
  • зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

