Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (з 18.00 15 січня) атакували Україну загалом 76 ударними БПЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30: