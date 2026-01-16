Читайте также
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (з 18.00 15 січня) атакували Україну загалом 76 ударними БПЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БПЛА;
- зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.