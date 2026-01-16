Рашисти за добу втратили 1 тис. 370 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 224 тис. 460 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 370 осіб. Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 563 танки;

23 тис. 908 бойових броньованих машин;

36 тис. 230 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 614 одиниць РСЗВ;

1 тис. 277 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

107 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 163 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

74 тис. 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 44 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Також рашисти задіяли 6 тис. 968 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 338 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 57 — із РСЗВ.

Росіяни завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Манухівка, Білопілля Сумської області;

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БПЛА і ще один важливий об'єкт російських загарбників.