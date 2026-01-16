Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 370 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211493-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-370-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 224 тис. 460 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 370 осіб. Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 563 танки;
- 23 тис. 908 бойових броньованих машин;
- 36 тис. 230 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 614 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 277 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 107 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 163 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 74 тис. 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 44 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Також рашисти задіяли 6 тис. 968 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 338 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 57 — із РСЗВ.
Росіяни завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Манухівка, Білопілля Сумської області;
- Гаврилівка Дніпропетровської області;
- Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БПЛА і ще один важливий об'єкт російських загарбників.