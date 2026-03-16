Сили оборони зірвали заплановану на березень російську наступальну операцію — Зеленський
Сили оборони України зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень.
Про це сьогодні, 16 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії, — наголосив Зеленський.
Це важливо, бо наша сила на фронті — це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики, — додав він.
Зеленський зауважив, що перемовини при цьому не відкладаються:
У дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. Росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на Росію послаблюють, Росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі. Саме тому тиск на агресора — це ключ до миру.