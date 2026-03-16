Володимир Зеленський, скріншот відео

Сили оборони України зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень.

Про це сьогодні, 16 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії, — наголосив Зеленський.

Це важливо, бо наша сила на фронті — це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики, — додав він.

Зеленський зауважив, що перемовини при цьому не відкладаються: