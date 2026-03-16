Сотні рашистів за місяць ліквідовано на інженерних боєприпасах, скріншот відео

На інженерних боєприпасах за лютий ліквідовано майже сім сотень окупантів.

Про це сьогодні, 16 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За лютий на інженерних загородженнях, встановлених усіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ураження здійснювалось здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів:

це забезпечує високу ефективність виконання бойових завдань та мінімізує ризики для особового складу;

якщо раніше сапери були змушені вручну працювати на небезпечних ділянках, то сьогодні безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше.

Інженерні підрозділи за допомогою дистанційного мінування, зокрема, перекривають можливі маршрути просування ворога та створюють нові рубежі інженерних загороджень.