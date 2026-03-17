Країна-агресор Російська Федерація планує переселити над 100 тис. росіян на окуповані території України.

До 2045 року Москва планує відправити на ТОТ майже 114 тис. своїх громадян. А «Внєшекономбанк» спільно з Єдиним інститутом просторового планування розробили так звані «плани з розвитку» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Про це повідомило російське видання «Вєдомості».

Загарбники розробили 15 генеральних планів, які дозволять збільшити чисельність населення на 67 тис. 100 осіб. Крім того, передбачено 10 проектів планування території, які збільшать чисельність населення ще на 46 тис. 700 осіб.

Ворог, який знищив велику кількість населених пунктів на ТОТ, начебто планує збудувати понад 140 дитячих садків, десятки шкіл, сотню амбулаторій та поліклінік. Також планується побудова та реконструкція понад 3 тис. 270 км доріг, майже 430 км залізничних ліній і 19 станцій, морських яхтових марин і причалів, реконструювати чотири аеродроми.

Окупанти також мають намір створити 25 індустріальних парків, вісім підприємств машинобудування, 15 заводів з виробництва будматеріалів, шість об'єктів добувної промисловості та підприємства з переробки териконів.

Всі російські проекти передбачають залучення 225 тис. 400 осіб.

Нагадаємо, у так званій Луганській народній республіці намагаються узаконити процес «націоналізації» нерухомого майна. Також росіяни планують знести 79 багатоповерхівок у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку — ці будинки були серйозно пошкоджені росіянами під час штурму міста у 2022 році.

Джерело: «Вєдомості»