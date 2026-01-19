Новини
Ракурс
РФ чотирма ракетами атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Харкові. Фото:

РФ чотирма ракетами атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Харкові

19 січ 2026, 11:23
999

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову.

У понеділок, 19 січня, чотири російські ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі. Ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Інформація про постраждалих поки не надходила, а наслідки влучання уточнюються. На місці обстрілюють працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 16 січня російські загарбники завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Там виникла пожежа. На місці події працювали вогнеборці та фахівці-хіміки, які здійснили контроль повітря.

