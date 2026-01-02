Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Офіс генпрокурора

Деталі цинічної російської атаки на Харків 2 січня розкрили правоохоронці.

Близько 14:30 армія Російської Федерації завдала ракетного удару по житловому масиву в Київському районі Харкова. Попередньо відомо, що ворог бив двома ракетами типу «Іскандер». Були влучання у багатоквартирний житловий будинок. Також було пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що під завалами знайшли тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 2 січня армія Російської Федерації завдала удару по Харкову двома ракетами. Влучання зафіксували по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста. Внаслідок обстрілу майже повністю був зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває розбір завалів і пошук людей під ними.

Раніше місцева влада заявляла про 30 поранених. Серед них є шестимісячна дитина, а решті постраждалим від 20 до 79 років.