Последствия обстрелов Харькова. Фото: Офис генпрокурора
Обстрел Харькова — под завалами нашли тело ребенка
Деталі цинічної російської атаки на Харків 2 січня розкрили правоохоронці.
Близько 14:30 армія Російської Федерації завдала ракетного удару по житловому масиву в Київському районі Харкова. Попередньо відомо, що ворог бив двома ракетами типу «Іскандер». Були влучання у багатоквартирний житловий будинок. Також було пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.
Вже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ст. 438 Кримінального кодексу України.
Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що під завалами знайшли тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, 2 січня армія Російської Федерації завдала удару по Харкову двома ракетами. Влучання зафіксували по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста. Внаслідок обстрілу майже повністю був зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває розбір завалів і пошук людей під ними.
Раніше місцева влада заявляла про 30 поранених. Серед них є шестимісячна дитина, а решті постраждалим від 20 до 79 років.