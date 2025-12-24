Російські обстріли залишили без тепла частину Харкова

У Харкові частково припинено постачання гарячої води, фото:

У Харкові через російські обстріли обмежено подачу тепла та гарячої води.

Про це сьогодні, 24 грудня, повідомила прес-служба Харківської міськради з посиланням на КП «Харківські теплові мережі».

Зазначається, що внаслідок ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі суттєво зменшилася потужність одного з об'єктів теплопостачання міста. Тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення.

У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах, — розповіли у міськраді.

Зазначається, що там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія.

Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи, — наголошують у міськраді.

Раніше сьогодні мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти завдали серію прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Одна людина загинула, також є поранені.