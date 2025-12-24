Армія РФ обстріляла ТЕЦ у передмісті Харкова, є загиблий та 13 поранених. Фото:

Ракурс

Окупанти завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова.

Обстріл, який відбувся 24 грудня, призвів до суттєвого падіння напруги в обласному центрі. Одна людина загинула. Поранення дістали 13 осіб. Усіх постраждалих госпіталізували, їм медики надають усю необхідну допомогу. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

За словамимера, внаслідок обстрілу було зафіксоване падіння напруги у Харкові. І це безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Метрополітен тимчасово припинив рух потягів із технічних причин.

Нараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Де є можливість відбувається перехід на режим «енергоострова». Це робиться для того, щоб зменшити наслідки для харківʼян.

Також зараз фіксується ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори.

Нагадаємо, 23 грудня унаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України відбулося повне знеструмлення ПАТ «Запоріжсталь». В умовах надзвичайної ситуації персонал заводу оперативно перейшов на альтернативні джерела живлення та безпечно зупинив виробничі процеси, як це передбачали антикризові протоколи.