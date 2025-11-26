Новости
Перехват российской крылатой ракеты, скриншот видео

Перехват российской Х-101 истребителем Mirage 2000 показали Воздушные силы (ВИДЕО)

26 ноя 2025, 22:04
999

Истребитель Mirage 2000 перехватил вражескую крылатую ракету Х-101 во время одной из массированных ночных российских атак.

Соответствующие показаны на видео о применении Украиной французских истребителей Mirage 2000, которое было опубликовано сегодня, 26 ноября, на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Источник: Ракурс


