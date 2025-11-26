Ракурсhttps://racurs.ua/
Перехват российской крылатой ракеты, скриншот видео
Перехват российской Х-101 истребителем Mirage 2000 показали Воздушные силы (ВИДЕО)
Истребитель Mirage 2000 перехватил вражескую крылатую ракету Х-101 во время одной из массированных ночных российских атак.
Соответствующие показаны на видео о применении Украиной французских истребителей Mirage 2000, которое было опубликовано сегодня, 26 ноября, на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.