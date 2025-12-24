Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Запорізькому напрямку піхотні підрозділи 1-го батальйону 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони ЗСУ виявили загін кадирівців, який у темну пору доби «звернув не туди», а пілоти БПЛА у снігопад підтвердили ціль.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

У взаємодії зі «старшим братом» та дронарями артилеристи Дніпровського батальйону рознесли загін «Ахмату» на друзки. Попри втрату значної кількості своїх поплічників, офіційні джерела кадирівців продовжили «виспівувати» хвалебні пісні «безстрашним горцям», що прийшли та воюють в Україні, — вказано в описі відео.

Втрати ворога склали п’ятеро загиблих, ще 10 поранені або не знайдені.