Елітні авто підозрюваного у корупції екс-голови Фонду держмайна арештували в Австрії

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В Австрії та Франції арештували автівки та нерухомість фігурантів справи колишнього голови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.

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Антикорупційні органи повідомили, що у Австрії та Франції арештували активи підозрюваних у справі НАБУ про збитки на понад 700 млн грн. Йдеться про справу, де фігурує Сенниченко.

Це результат діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів Австрії та Франції.

Зокрема, за запитом прокурора САП, який очолює цю групу, австрійські правоохоронці арештували та вилучили автівки преміум-класу, якими користувались підозрювані.

Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи у Франції арештовали нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно 6,5 млн євро.

Також повідомляють, що слідчі встановлюють інше майно, а також докладають зусиль для розшуку та екстрадиції підозрюваних.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач у жовтні 2022 року помітив ексголову Фонду держмайна Сенниченка на Лазуровому узбережжі Франції. Згодом «Українська правда» повідомляла, що Сенниченко зареєстрував фірму у іспанській Валенсії.

Сенниченка підозрюють у керівництві злочинною організацією, яка заволоділа понад 700 млн грн Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Також Сенниченка зі спільниками підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн.

Крім Сенниченка, підозрюваними також є його радник Юрій Липко, співорганізатор схем Андрій Гмирін, колишні в.о. директора ОПЗ Микола Синиця і Микола Парсентьєв, екскерівник ОГХК Артур Сомов, власники фірми «Агро Газ Трейдінг» Володимир Колот і Олександр Горбуненко, учасник Павло Присяжнюк і виконавчий віце-президент з корпоративної стратегії та розвитку ПАТ «Укрнафта» Денис Кудін.