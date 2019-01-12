Шістьох нацгвардійців у Києві госпіталізували з підозрою на вітрянку

Симптомами вітряної віспи є висипання на шкірі, фото: dovidkam.com

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Шістьох бійців Київського гарнізону Національної гвардії направили до лікарні з підозрою на захворювання вітряною віспою.

Про це виданню УНН повідомила лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління Нацгвардії Леся Купрієнко.

За словами медика, наразі проводять профілактичні заходи з урахуванням особливостей розповсюдження цієї інфекції, яка передається повітряно-крапельним шляхом, епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована.

Вітряна віспа — це переважно дитяче захворювання, у дорослих воно проходить помітно важче. Після захворювання формується стійкий імунітет, повторні випадки бувають вкрай рідко.

Вірус вітряної віспи передається від хворої людини. За межами організму він дуже нестійкий і живе близько десяти хвилин. Однак вірус може заражати оточуючих і без безпосереднього контакту з хворим, зокрема, поширюючись з повітрям через систему вентиляції.

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