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Симптомом ветряной оспы является сыпь на некоторых частях тела, фото: dovidkam.com

Шесть нацгвардейцев в Киеве госпитализировали с подозрением на ветрянку

12 янв 2019, 14:11
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Шесть бойцов Киевского гарнизона Национальной гвардии направили в больницу с подозрением на заболевание ветряной оспой.

Об этом изданию УНН сообщила врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления Нацгвардии Леся Куприенко.

По словам медика, сейчас проводят профилактические мероприятия с учетом особенностей распространения этой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая.

Ветряная оспа — это преимущественно детское заболевание, у взрослых оно проходит заметно сложнее. После заболевания формируется стойкий иммунитет, повторные случаи бывают крайне редко.

Вирус ветряной оспы передается от больного человека. За пределами организма он очень неустойчив и живет около десяти минут. Тем не менее вирус может заражать окружающих и без непосредственного контакта с больным, в частности, распространяясь с воздухом через систему вентиляции.

Напомним, в Украине сейчас наблюдается вспышка заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Так, в школах Луцка и Чернигова объявлен недельный карантин.


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