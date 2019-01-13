Погода в Украине на 14 января: Гидрометцентр прогнозирует потепление и осадки (КАРТА)

Зимняя погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 14 января ожидается с осадками во всех областях. Температура воздуха ночью — 1−6° мороза. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем 0−2° тепла в западных областях, в восточных областях 0−2° мороза. В южных регионах ожидается до 5° тепла, а в Крыму столбики термометров покажут 6° выше нуля по Цельсию.

Ветер ожидается западный и юго-восточный 7−12 м/сек.

В Киеве 14 января прогнозируют снег. Температура воздуха ночью 4−6° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове в понедельник ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем — плюс 1−3°.

В Одессе завтра прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура ночью 3−5° мороза, днем ожидается 3−5° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки будет идти снег. Температура ночью 4−6° мороза, днем ожидается от 0° до 2° тепла.

В Харькове завтра синоптики обещают снег. Температура ночью составит 4−6° ниже нуля по Цельсию, днем 0−2° мороза.

В Карпатах 14 января будет идти снег с дождем. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, а днем — 1−3° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 14 января прогнозируют относительно спокойное. В течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, 13 января погоду в Украине обещали преимущественно снежной. Днем осадки в виде мокрого снега и снега прогнозировались в западных и части северных и центральных областей.