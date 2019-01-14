Самолет Boeing 707 разбился в пригороде Тегерана (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет Boeing 707. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Иране произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета Boeing 707 (Боинг).

Воздушная машина потерпела крушение при посадке в аэропорту «Фатх» города Карадж, что в пригороде Тегерана. Об этом 14 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Отмечается, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Боинг» перевозил груз из киргизского Бишкека.

Местные СМИ сообщают, что на борту самолета находились более 10 человек. Их судьба пока что неизвестна. Boeing 707 принадлежал компании Kyrgyzstan Airlines.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что пилот не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские здания.

Напомним, 9 января истребитель Военно-воздушных сил Франции разбился в горах близ границы со Швейцарией. Спасатели обнаружили обломки самолета, но летчиков на месте падения не нашли.