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Ракурс
Самолет Boeing 707. Фото: flickr.com

Самолет Boeing 707 разбился в пригороде Тегерана (ФОТО, ВИДЕО)

14 янв 2019, 09:55
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В Иране произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета Boeing 707 (Боинг).

Воздушная машина потерпела крушение при посадке в аэропорту «Фатх» города Карадж, что в пригороде Тегерана. Об этом 14 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Отмечается, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Боинг» перевозил груз из киргизского Бишкека.

В Иране разбился грузовой «Боинг». Фото: farsnews.com

Местные СМИ сообщают, что на борту самолета находились более 10 человек. Их судьба пока что неизвестна. Boeing 707 принадлежал компании Kyrgyzstan Airlines.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что пилот не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские здания.

Напомним, 9 января истребитель Военно-воздушных сил Франции разбился в горах близ границы со Швейцарией. Спасатели обнаружили обломки самолета, но летчиков на месте падения не нашли.


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