Літак Boeing 707 розбився в передмісті Тегерана (ФОТО, ВІДЕО)

Літак Boeing 707. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Ірані сталася авіакатастрофа за участю вантажного літака Boeing 707 (Боїнг).

Повітряна машина зазнала аварії під час посадки в аеропорту «Фатх» міста Карадж, що в передмісті Тегерана. Про це 14 січня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на іранське агентство Fars.

Зазначається, що літак під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. «Боїнг» перевозив вантаж із киргизького Бішкека.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту літака перебували понад 10 осіб. Їхня доля поки що невідома. Boeing 707 належав компанії Kyrgyzstan Airlines.

Попередньо встановлено, що аварія сталася через те, що пілот не зміг загальмувати на злітно-посадковій смузі та врізався в міські будівлі.

Нагадаємо, 9 січня винищувач Військово-повітряних сил Франції розбився у горах біля кордону зі Швейцарією. Рятувальники виявили уламки літака, але льотчиків на місці падіння не знайшли.