У Польщі рецидивіст ножем поранив мера міста Гданська (ВІДЕО)

Поліція Польщі. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У Гданську чоловік з ножем напав на мера Павла Адамовича.

Нападник проліз на сцену, де виступав мер, і вдарив посадовця ножем. Про це повідомляє Gazeta.pl.

Попередньо встановлено, що чиновник залишився живим після поранення. Адамовича терміново госпіталізували. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника відразу після нападу.

До затримання нападник вигукував, що саме мер міста винен у тому, що він начебто незаслужено відсидів кілька років у тюрмі.

Як розповіла представник міської поліції Каріна Камінська, зловмисником виявився 27-річний місцевий житель. Свого часу від був засуджений до 5,5 років ув’язнення за пограбування банків. У в’язниці у чоловіка діагностовали важке психічне захворювання.

У затриманого поліція виявила посвідчення працівника ЗМІ. Цей документ зловмисник використав для того, щоб потрапити на сцену.

Нагадаємо, 8 січня у Пекіні працівник навчального закладу скоїв напад на школу та зумів поранити 20 дітей. Зловмисник використовував зброю, подібну до молотка.