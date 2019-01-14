Вибух газу стався у багатоповерхівці в Ростовській області, є загиблий та поранені (ВІДЕО)

Вибух газу в місті Шахти. Фото: Vesti.Ru

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Вибух побутового газу зруйнував частину багатоповерхівки в російському місті Шахти Ростовської області.

Внаслідок вибуху зруйнувалися восьмий та дев’ятий поверхи багатоквартирного будинку. Попередньо встановлено, що вибух стався на дев’ятому поверсі. Про це повідомила прес-служба Головного управління МНС в Ростовській області.

Згодом видання ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах регіону повідомило, що внаслідок вибуху загинула одна особа. Ще восьмеро мешканців постраждали, п’ятеро із них доправлено в лікарні.

Досі під завалами перебувають троє осіб.

Рятувальники відзначили, що в чотирьох зруйнованих квартирах проживали 14 осіб, серед них — троє дітей.

Вибух стався 14 січня о 6.18. Попередньо встановлено, що вибухнула газоповітряна суміш в квартирі на дев’ятому поверсі. Мешканців будинку терміново евакуювали.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в багатоквартирному будинку по вулиці Карла Маркса в російському Магнітогорську стався вибух, внаслідок якого обвалився один із під’їздів. Під завалами будівлі опинилися місцеві мешканці.

Внаслідок надзвичайної події загинули 37 осіб.