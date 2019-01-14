Взрыв газа произошел в многоэтажке в Ростовской области, есть погибший и раненые (ВИДЕО)

Взрыв газа в городе Шахты. Фото: Vesti.Ru

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Взрыв бытового газа разрушил часть многоэтажки в российском городе Шахты Ростовской области.

В результате взрыва разрушены восьмой и девятый этажи многоквартирного дома. Предварительно установлено, что, взрыв произошел на девятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС в Ростовской области.

Впоследствии издание ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что в результате взрыва погиб один человек. Еще восемь жильцов пострадали, пять из них доставлены в больницы.

До сих пор под завалами находятся три человека.

Спасатели отметили, что в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, среди них — три ребенка.

Взрыв произошел 14 января в 6.18. Предварительно установлено, что взорвалась газовоздушная смесь в квартире на девятом этаже. Жильцов дома срочно эвакуировали.

Напомним, 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме по улице Карла Маркса в российском Магнитогорске произошел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов. Под завалами здания оказались местные жители.

В результате чрезвычайного происшествия погибли 37 человек.